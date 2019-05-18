الحكومة تدين الاعتداء علي مقر اليوناميد

ادان والي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود عمليات الاعتداء والنهب الذي تعرض له مقر البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (اليوناميد) بالولاية قبيل تسليمه الى السلطات السودانية بساعات تنفيذا لاستراتيجية الخروج التدريجي لليوناميد من دارفور.

واوضح الوالي في مؤتمر صحفي بحضور لجنة امن الولاية أن الممارسات التي وقعت في مقر البعثة من نهب وسرقة وتخريب وتدمير لا تشبه اخلاق السودانيين.

وابان الوالي أن هناك عدة عوامل تسببت في الحادث من بينها العراقيل التي وضعتها ادارة البعثة والمماطلة في اكمال عملية التسليم والتسلم وسلوكيات بعض العاملين فيها.

وقال الوالي المكلف بحسب وكالة السودان للأنباء – إن السلطات الامنية ضبطت مجموعات كبيرة من المعدات التي بُيعت من ادارة البعثة للشركات والافراد بحجة انها منتهية الصلاحية للاستخدام ولكنها فوجئت بهذه المعدات وهي تباع في الاسواق وقد تحفظت السلطات على تلك المواد والمعدات لحين الانتهاء من التحقيق فيها .

ودعا الوالي كل من اخذ او نال او وجد أي قطعة من معدات وآليات البعثة تسليمها الى السلطات خلال اربع وعشرين ساعة فقط وان كل الذين شاركوا في هذا التدمير والتخريب ولم يقوموا باعادة تلك المعدات بعد انقضاء المدة الممنوحة ستتم محاكمتهم أمام القضاء.

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واعلن الوالي عن تشكيل فرق امنية مشتركة للشروع فوراً في عمليات التفتيش لاستعادة تلك المعدات والآليات .

واكد والي غرب درفور المكلف أن المماطلة والاساليب التي اتبعتها ادارة اليوناميد مع اللجنة المشكلة من والي الولاية لاستلام الموقع اسهمت في تدافع المواطنين باعداد كبيرة من داخل الولاية والولايات المجاورة واقتحام الموقع قبل التسليم .

ونفى الوالي أن تكون لجنة امن الولاية قد فشلت في واجبها والتعامل مع الحدث بالجدية المطلوبة، مؤكدا استعدادهم لتقديم استقالاتهم في حالة وجود اي تقصير من قبل لجنة امن الولاية او الوالي المكلف.

واكد قدرة لجنة امن الولاية على تأمين الولاية وانسانها وحماية مقدرات الشعب .

هذا ويسود غضب واستياء شديدان وسط مواطني الولاية بعد ان تم تدمير مقر البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الولاية بمساحة 16 كيلو متر مربع والتي تعتبر مدينة حضارية شيدت بمواصفات عالمية لتواكب عصر العولمة والتقدم. وقدرت الخسائر المادية من هذا الاعتداء بنحو خمسمائة مليون دولار امريكي كتقييم اولى. وكانت البعثة المشتركة قد اصدرت بيانا ادانت فيه عمليات التخريب والسرقة التي تعرض لها مقرها في الجنينة قبيل تسليمها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)