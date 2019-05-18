الجبهة الوطنية للتغيير :أي قرار ثنائي لا يلزمنا

التاريخ: 18-مايو-2019
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أكدت الجبهة الوطنية للتغيير أن أي قرار ثنائي تنتج عن تفاوض معزول بين طرفين يبقى شأناً خاصاً بهما ولا يلزمنا مشيرة الي دقة الظرف التاريخي التي تمر به البلاد مشددة علي ان تكون القرارات التي تتخذ حامية لوحدة الصف الوطني .
وأشارت الجبهة الوطنية وهي مجموعه من التحالفات والكتل السياسية شملت تحالف احزاب وحركات شرق السودان ،التنسيقية العامة للحركات المسلحة ، ائتلاف شباب السودان، قوى تجمع الثوار (وتر) في بيان لها يوم السبت بحسب “سونا” أشارت الي ان السلام المستدام هو الذي يقوم علي أسس العدالة والتكافؤ ،مجدده عزمها على العمل بكل الوسائل السلمية من أجل الوصول الى اتفاق سياسي مستدام وشامل وان تكون كل قوانا السياسية وتحركاتنا تعزيزا، لهذا المبدأ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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