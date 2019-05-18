عاجل .. أنباء عن احباط محاولة انقلابية بالخرطوم صباح “السبت”

كشف عدد من الكتاب الصحفيين المعروفين في الخرطوم أنباء عن احباط محاولة انقلابية جرت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 18 مايو 2019،
وبحسب موقع النيلين فإن إفادات الصحفيين من مصادرهم قالت بأن محاولة الإنقلاب في السودان دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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