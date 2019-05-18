مناوي : “حميدتي” ليس عدونا ولا استبعد حضوري قريباً للخرطوم

التاريخ: 18-مايو-2019
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كشف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي عن مشروع مبادرة (إماراتية مصرية سعودية) لدعم العملية السياسية في السودان، ولم يستبعد حضوره للخرطوم قريبا إذا شرع المجلس العسكري في الإجراءات الروتينية المتعلقة بالمعارضة العسكرية.
وكشف مناوي بحسب صحيفة التيار – عن اتصالات مباشرة بينهم والمجلس العسكري خارج مكون قوى الحرية والتغيير، مضيفاً “شخصياً لدي اتصالات مع حميدتي قبل أن يكون نائباً للمجلس” وتابع “حميدتي ليس عدونا، عدونا سياسات مركزية متبعة منذ الاستقلال” .
وانتقد مناوي بتحفظ تغير خط حلفائه بالداخل بعد سقوط البشير، مبدياً قلقه من التخلي عن بعض شعارات الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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