قيادي اسلامي: أعضاء من المجلس أكدوا لي تبرؤهم من الاتفاقية مع قوى التغيير

التاريخ: 18-مايو-2019
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كشف عبد الحي يوسف أن بعض أعضاء المجلس العسكري تبرأ من الاتفاقية مع قوى الحرية والتغيير وأرسلوا إليه أنهم غير مقتنعين ولا راضين بمضامينها، وأضاف “فُجعنا بالاتفاقية ومضامينها ومطلبنا حكومة انتقالية قصيرة مع حكومة كفاءات”.
وأعلن عبد الحي يوسف لدى خطبة الجمعة أمس عن خروج مسيرة من المسجد رفضاً للاتفاقية، كاشفاً عن قيام المسيرة التي تم تأجيلها إلى الخامسة من عصر اليوم أمام القصر الجمهوري موضحاً أن المجلس العسكري لا يستمع إلا للحشد فسيحشد.
واتهم عبد الحي بحسب صحيفة التيار – قوى الحرية والتغيير بأنها تهدف إلى التمكين خلال الفترة الانتقالية وإطالة أمدها بهدف تفكيك الجيش والقوات النظامية وإقامة سودان جديد علماني لا دين فيه. وأضاف: أنتم أول من شارك ورضع من النظام فلماذا تضحكون على الناس؟.
وخرجت حشود من المسجد استجابة لدعوة عبد الحي يوسف وهتف المصلون هذه الثورة ثورة شعب وهذا الشعب شعب مسلم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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