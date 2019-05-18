الدوري الإسباني ليفانتي x

13:00 أتلتيكو مدريد إشبيلية x

16:15 أتلتيك بيلباو الدوري الإيطالي أودينيزي x

15:00 سبال ساسولو x

20:30 روما الدوري الألماني Advertisements بايرن ميونيخ x

15:30 آينتراخت فرانكفورت بوروسيا مونشنجلادباخ x

15:30 بوروسيا دورتموند الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان x

21:00 ديجون الرابطة التونسية المحترفة الأولى النجم الساحلي x

16:00 الترجي الرياضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مليونية نصرة الشريعة امام القصر الجمهوري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.