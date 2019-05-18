وصول موكب “تيار نصرة الشريعة” لحدائق القصر والشرطة تفصل بينهم والمواطنيين

وصلت مسيرة تيار “نصرة الشريعة” التى دعت لها جماعات دينية بقيادة الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف إلى ساحة الإفطار بحدائق “الشهداء” المواجهة للقصر الجمهوري. وفي المُقابل توافد عدد كبير من المواطنيين إلى تقاطع شارع الجمهورية مع القصر ورددوا هُتافات مناوئة لمسيرة تيار النصرة وتدخلت الشرطة للفصل بين الطرفين خوفاً من وقوع احتكاكات بين الجانبين.

وردد المشاركون في مسيرة تيار نصر الشريعة هتافات “سلمية سلمية ضد الشيوعية” ، فيما ردد الموكب العفوي المُضاد الذي تجمع من السوق العربي بـ “سوق نيفاشا” وأغلبه من التجار و”الفريشة” من منطقة وسط الخرطوم رددوا هتافات “حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب” و “سلمية سلمية ضد الحرامية”.

وشهدت المنطقة أجواء متوترة تدخلت الشرطة على إثرها وفصلت بين الطرفين وأقنعت المواطنين بعدم التعرض لمسيرة تيار نصرة الشريعة وأكدت لهم أن الموكب سينفض عقب الإقطار.