وفي المُقابل توافد عدد كبير من المواطنيين إلى تقاطع شارع الجمهورية مع القصر ورددوا هُتافات مناوئة لمسيرة تيار النصرة وتدخلت الشرطة للفصل بين الطرفين خوفاً من وقوع احتكاكات بين الجانبين.
وردد المشاركون في مسيرة تيار نصر الشريعة هتافات “سلمية سلمية ضد الشيوعية” ، فيما ردد الموكب العفوي المُضاد الذي تجمع من السوق العربي بـ “سوق نيفاشا” وأغلبه من التجار و”الفريشة” من منطقة وسط الخرطوم رددوا هتافات “حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب” و “سلمية سلمية ضد الحرامية”.
وشهدت المنطقة أجواء متوترة تدخلت الشرطة على إثرها وفصلت بين الطرفين وأقنعت المواطنين بعدم التعرض لمسيرة تيار نصرة الشريعة وأكدت لهم أن الموكب سينفض عقب الإقطار.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول موكب “تيار نصرة الشريعة” لحدائق القصر والشرطة تفصل بينهم والمواطنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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