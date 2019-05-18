عاجل.. هجوم على حقل نفطي في ليبيا وتحذيرات من خسائر اقتصادية فادحة

استهدف مهاجمون حقل زلة النفطي الليبي، وأدى الحادث إلى مقتل حارسين وخطف أربعة آخرين، صباح اليوم السبت 18 مايو.

ووقع الهجوم عند إحدى بوابات الحقل قرب بلدة زلة الواقعة على بعد 760 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وقال مصدر أمني ليبي وسكان محليين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لـ"رويترز" إن منفذي الهجوم قتلوا حارسين ثم فروا، مشيرة إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الحادث.

ويتبع حقل زلة شركة الزويتينة للنفط، التي ضخت حقولها 19 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2018، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى قول أحد مهندسيها، إن عمال الحقل لم يصبهم سوء كما لم تتعرض المنشآت لأضرار.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم السبت، إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95 بالمئة من الإنتاج، مؤكدا أن الهجوم على حقل زلة تزامن مع حملة تشنها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.