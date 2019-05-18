طبيبة تتهم انصار الشريعة بالاعتداء عليها خلال مظاهرات الامس..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تعرضت الطبيبة مختبر أسماء محمد دهب عبد الكريم، لاعتداء أفضى لكسر في يدها اليسرى وإصابات متفرقة في جسدها ومحاولة لخنقها بـ(طرحتها) لدى مصادفتها موكب (أنصار الشريعة والقانون) جوار مسجد الشهيد أمس.
وقالت الطبيبة حسب صحيفة السوداني، إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بالقسم الشمالي بالخرطوم وتدوين بلاغ بالرقم (5837) واستخراج أورنيك (8) كاشفة عن أن ما يقارب الـ(30) شخصاً أحاطوا بسيارتها وقاموا بتهشيم الزجاج الأمامي والخلفي والاعتداء عليها لفظياً بعبارات نابئة، واتهموها بالتصوير وانتزعوا هاتفها ولم يعيدوه إليها فضلاً عن تفتيش أوراقها الخاصة والثبوتية، وقام أحدهم بإخراجها من السيارة وإلقائها على الأرض، وفيما قامت السلطات باستخراج الأورنيك الطبي بتاريخ أمس الأول بدلاً عن أمس، ورفضوا توجيه الاتهام للتيار وقاموا بتدوينه بالإرشاد.
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