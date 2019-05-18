شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت مصادر لصيقة، أن ملفات فساد عديدة تم الإنتهاء منها نهاية الأسبوع الماضي، تشمل رموزاً من عهد النظام السابق ورجال أعمال منسوبين للوطني، سيتم الدفع بها إلى المحكمة خلال الأيام القادمة .

وأبلغ مصدر مطلع صحيفة الصيحة، أن الملف الأول الذي تم إعداده يشمل (7) من رموز النظام متهمين بقضايا من بينها فساد وقضايا أخرى، ولم يستبعد المصدر إضافة أشخاص أخرين في الفترة القادمة . المادة السابقة ضبط شاحنة كبير محملة بالخمور المستوردة بكافوري المقالة القادمة طبيبة تتهم انصار الشريعة بالاعتداء عليها خلال مظاهرات الامس..

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كانت هذه تفاصيل خبر تقديم سبعة من رموز النظام السابق للمحاكمة نهاية الاسبوع… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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