ضبط شاحنة كبير محملة بالخمور المستوردة بكافوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت مباحث قسم بحري شرق وقوة الطوف الليلي من ضبط شاحنة (كونتينر) محملة بكميات كبيرة من الخمور المستوردة بحي السفارات بكافوري ، والقاء القبض على (5) متهمين بينهم فتاه .

وأوضح رئيس قسم بحري شرق العقيد شرطة محمود عيسى بادي أنه في الساعات الأولى من صباح أمس تمكن تيم المباحث والارتكاز بالموقع من توقيف شاحنة بشارع كسلا واستجواب السائق الذي أظهر تضارباً في الأقوال ، الأمر الذي أدى إلى الاشتباه به ومن ثم تم السماح للشاحنة بالمرور ومراقبتها حتى وقوفها أمام أحد المنازل والشروع في تفريغ الشاحنة .

وأشار العقيد محمود إلى الاستعانة بقوات من شرطة محلية بحري تحت إشراف مدير شرطة المحلية اللواء معتصم عثمان الحسن ومتابعة مدير فرع الجنايات العميد شرطة إبراهيم عبد المطلب والاستعانة بالطوف المشترك للمنطقة ، ومداهمة المنزل وضبط (606) كراتين خمور بأنوع وأحجام مختلفة تقدر قيمتها بأكثر من (3) مليارات ومخدرات (حشيش) وعدد محدود من الذخائر ، ، إضافة إلى ضبط زي لأحد القوات النظامية ، والقبض على (5) متهمين .

وبحسب صحيفة الانتباهة تم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت المواد (78|79|152) من القانون الجنائي والمادة (26) أسلحة وذخائر والمادة ( 15| أ) مؤثرات عقلية .