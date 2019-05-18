بين فسطاطين.. بقلم مزمل ابو القاسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ما حدث في شوارع العاصمة خلال اليومين الماضيين مُبهِر.

* اختفت المتاريس، ما خلا المرتبط منها بمنطقة الاعتصام، واستجاب الشباب للدعوات الرامية إلى تطبيع الحياة، بوقف المواكب، وفتح الشوارع، بل زادوا على ذلك تنظيف الطرقات، وإعادة الإنترلوك للأرصفة وطلائها بالألوان.

* أجزم أن ما فعله أولئك الشباب الميامين في بضع ساعات عجزت عن إنجازه كل شركات النظافة التي تعاقدت معها حكومة ولاية الخرطوم بالمليارات لعدة سنوات خلت.

* في اليوم نفسه أثبت محمد ناجي الأصم وخالد يوسف أن الكلمة الرصينة أقوى مفعولاً من الرصاص، وأن اللسان الزرِب أوفر إقناعاً من الدوشكا والكلاش، بدليل أنهما أقنعا شباب المتاريس بالتخلي عنها، ففعلوا ذلك وهم يبكون، حزناً على رفاقهم الذين نزفوا دماءهم، وبذلوا أرواحهم فداءً لتروسهم وثورتهم.

* المهم.. عادت السكينة إلى العاصمة، وخفت صوت الرصاص، وانسابت حركة المرور كالمعتاد، واختفت كل مظاهر التصعيد، وأكد الشباب أن ما قيل عن (انتفاء سلمية الثورة) محض فِرية، لا مكان له على أرض الواقع، وأنهم حريصون على تنفيذ كل ما يعبر بوطنهم الحبيب إلى آفاق الاستقرار والوئام والسلام المستدام.

* استجابوا من فورهم، لا عن ضعف فيهم، لا والله، فقد أكدت الأيام أن هؤلاء الفوارس لا يهابون الموت، ولا أدلَّ على ذلك من أرتال الشهداء التي فدوا بها وطنهم وثورتهم، من لدُن مهند وماكور ومعاوية وطارق وصالح وأحمد الخير ود. بابكر وعبد العظيم، وانتهاءً بدودو وصحبه، ممن سقطوا وهم يذودون عن متاريسهم، بجرأةٍ تدير الرؤوس.

* من يطلبون الموت فداءً لوطنهم يستحقون حياةً تليق بجسارتهم.

* لا مجال لنفي سلمية الثورة، لا وأيمُ الله، فقد شهد العالم كله بتحضرها، وتابع حرصها على عدم رد الأذى بالعنف، حتى عندما تم دهس الثوار بالتاتشرات، ورميهم بالرصاص في الطرقات، واقتحام منازلهم، وترويع أسرهم، واستخدام السياط لإذلالهم.

* ظلت سلميتهم أقوى من الرصاص، وبقي إصرارهم على بناء وطنهم، ونقله من خانة التخلف والفساد والدكتاتورية إلى آفاق التطور والحرية والديمقراطية والحكم الرشيد يزداد قوةً ورسوخاً كل صباح.

* المهم في الأمر أن قوى الحرية والتغيير أوفت بكل المطلوبات التي وردت في بيان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفعلت ذلك في وقتٍ قياسيٍ، كي تؤكد جديتها في بناء شراكة وطنية ناجحة، تعبر بالسودان إلى بر الأمان.

* الكرة في ملعب المجلس العسكري، كي يفي بتعهداته، وينجز وعوده، ويستأنف تفاهماته مع شركائه، لإكمال ما تبقى من تفاصيل الاتفاق.

* إذا كانت الأيام الثلاثة الماضية مفصلية في تاريخ الثورة، فإن الساعات المقبلة مصيرية بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، لأن السودان سيقف فيها بين فسطاطين، وسيضع قدميه على أخطر مفترق للطرق.

* طريق يؤدي إلى الهدوء والنماء والاستقرار والبناء.

* وآخر يقود إلى الخراب والدمار ومفارقة الاستقرار.

* لا جدال على أن المشاهد التي وثقتها الكاميرات، ونقلتها الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين أكدت للمجلس العسكري هوية القوى التي تسيطر على الشارع، وتحتكر ثقة شباب الثورة، برغم سعي بعض الإسلاميين إلى الضغط على المجلس بالاصطفاف خلف بعض المتشنجين لإرغام المجلس العسكري على نقض اتفاقه مع قوى الحرية والتغيير.

* المجلس أمام خيارين لا ثالث لهما، أولهما استئناف التفاوض مع القوى الثورية لإكمال اتفاقه معها، والثاني النكوص عن التفاهمات التي تمت والاستدارة للاصطفاف مع تيارٍ لا يحظى بأي سند دولي، وسيثير التحالف معه حفيظة داعمين إقليميين لا يطيقون سماع سيرة الإسلام السياسي.

* على المجلس نتوقع منه أن يتحرك من خانة الجمود، كي يكمل مطلوبات الدخول في الفترة الانتقالية، بتكوين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي واستكمال نواقص الاتفاق حول مجلس السيادة بمشاركة قوى الثورة، كي تحتفل جماهير شعبنا في الشوارع والميادين، ويستعيد السودان فرحته الغائبة منذ سنين.. فهل يفعل؟