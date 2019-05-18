مهلة المجلس العسكري…. الساعات تمضي ببطء…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عندما أطل رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شاشة التلفزيون القومي عند منتصف ليل الأربعاء الماضي فإن أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن يعلن عن تعليق التفاوض لمدة ثلاث أيام من أجل تهيئة الأجواء التي كانت وقتها قد بلغت ذروة التوتر والاحتقان، غير أن ردة فعل اعلان قوى الحرية والتغيير جاء هادئا ومتزنا وهو الأمر الذي اسهم في تلاشي حدة التصعيد بين الطرفين وجنوحهما نحو التهدئة.

وتعليق المجلس العسكري للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير رغم انجازهما نحو أكثر من (70%) من الملفات العالقة بينهما جاء عقب أحداث دامية شهدها محيط ميدان الاعتصام حيث سقط ثمانية شهداء وأكثر من 300 جريح وسط تصعيد من الطرفين كاد ان يسهم في خروج الأوضاع عن السيطرة، ولتهيئة الأجواء لاستمرار التفاوض فقد دعا رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان إلى “إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام ووقف المناوشات بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها”، علما بأنه في ذات اليوم الذي خرج فيه البرهان لتلاوة بيانه كان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” مساءً الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية، وقرر تعليق التفاوض مع “قوى الحرية والتغيير” لمدة 72 ساعة، وطالب عبدالفتاح المتظاهرين إلى “إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام”، وفتح خط السكة الحديدية بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف “التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها”، وفي بيانه أرجع البرهان أسباب القرار إلى غلق الطرق حول القيادة العامة للجيش مما يقوض حركة القوات المسلحة وسيطرتها على الأوضاع الأمنية وتوفير الحماية للمعتصمين.

وبعد أن تعرضت قوات الدعم السريع لهجوم حاد من قبل بعض المعتصمين فإن الفريق البرهان دافع بشدة عن قوات الدعم السريع وأكد على أنها لعبت دورا مهما ومؤثرا في أمن البلاد حربا وسلما”، وأضاف أن هذه القوات “انحازت لثورة الشعب ولعبت دورا مؤثرا في انتصار الثورة”.

بالمقابل فإن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير فقد سارع عقب تعليق التفاوض للاعراب عن أسفه من تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض وتعهد بمواصلة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم، ولم يكتفي بذلك بل حمل “تجمع المهنيين السودانيين” المجلس العسكري مسؤولية الهجوم على المدنيين، غير أن لهجة التحالف ورغم الأسف على تعليق التفاوض فقد جنحت إلى التهدئة وايقاف التصعيد والتراشق الإعلامي وذهب قادته بعيدا وهم ينزلوا إلى أرض الميدان ويشرفوا على فتح جسر المك نمر وكذلك ازالة المتاريس التي احتلت هذا الشارع الذي يعتبر حيويا ويربط بين شمال وجنوب الخرطوم وبالفعل شهد يوم الخميس عمليات واسعة افضت إلى إعادة الاعتصام إلى حدود السادس من أبريل وأمس الجمعة ولليوم الثاني على التوالي فإن الأوضاع مضت هادئة وخلت من التحرشات واطلاق النار بل حتى على صعيد الخطاب الإعلامي فإن الطرفان عملا على اطلاق تصريحات متزنة تؤكد انهما ليس خصمان بل شريكان.

وفي غضون ذلك فإن التحذيرات انطلقت من منصات إعلامية عديدة وهي تطالب باقصى درجات ضبط النفس لتفويت الفرصة على الأطراف التي لم يرضيها اتفاق المجلس العسكري والحرية والتغيير على نسب المجلس التشريعي وتشكيل الحكومة المدنية ورغم أن أصحاب هذا الرأي عبروا عن تخوفهم من نكوص المجلس العسكري عن الاتفاقات التي توصل إليها مع الحرية والتغيير إلا انهم توقعوا أن يلتزم بتعهداته من واقع اعترافه المسبق بالحرية والتغيير وتأكيده الحرص على تسليم السلطة للمدنيين، وعلى ذات الصعيد فقد ابدى البعض خشيته من ظهور عدد من التنظيمات والتحالفات خلال أيام تعليق التفاوض وتوجيهها سهام النقد ناحية الاتفاق وتأكيدها عدم الاعتراف به، وأشاروا إلى أن ثمة جهات تقف خلف هذه التحالفات وأن الهدف منها نسف التفاوض بين العسكري والحرية والتغيير ولكن يعتقد مراقبين أن أداء أكثر من مليون صلاة الجمعة أمس في ميدان الاعتصام يعد استفتاء واضح على أن الحرية والتغيير يحمل تفويضا شعبيا يدركه المجلس العسكري جيدا ولا يمكنه تجاوزه مهما ارتفعت حدة الأصوات الناقدة لما توصل إليه من اتفاق مع الحرية والتغيير، ويظل يوم الغد الذي يشهد نهاية المهلة حاسمة ويبدي كثيرون تفاؤلهم من وصول طرفا الثورة إلى اتفاق يفضي إلى تكوين الحكومة المدنية والمجلسين السيادي والتشريعي ليضعا حدا لاحتقان ظل يظلل أجواء البلاد منذ سقوط نظام الإنقاذ في الحادي عشر من أبريل.

وألقى العنف بظلاله على المحادثات، التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية.