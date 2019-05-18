أخبار لا تفوتك| دعوات دولية هامة.. وهذا موعد عودة المفاوضات (موجز)

"الحرية والتغيير" تطلق حملة عصيان مدني في عموم السودان

أطلقت قوى "الحرية والتغيير"، اليوم السبت، حملة ترويجية جديدة للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداءً من يوم الخميس القادم.

وقالت القوى، في بيان لها، إنّ الخميس سيكون دعائياً للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام، داعيةً الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى للقيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).

وجاءت الدعوة الجديدة في ظل ضغط قوى الثورة على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.

وتظاهر آلاف السودانيين، أمس الجمعة، رفضاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وسط مطالبات بتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية ومحاكمة المتسببين في قتل المعتصمين والمتظاهرين.

المجتمع الدولي يدعو لاستئناف فوري للمفاوضات بين العسكري وقوى الحرية والتغيير

أعلنت الولايات المتحدة أنّ المجتمع الدولي حضّ المجلس العسكري في السودان والمتظاهرين، خلال محادثات جرت الجمعة في واشنطن، على استئناف فوري للمحادثات المتوقفة.

وكتب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية تيبور ناجي على موقع تويتر أنّ ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والقوى الأوروبية "دعوا إلى استئناف فوري للمحادثات" بين الاطراف السودانية.

إحباط محاولة انقلابية صباح اليوم في السودان

كشفت وسائل إعلام سودانية إحباط محاولة انقلابية جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وذكر موقع "النيلين" الاخباري السوداني على موقعه الإلكتروني اليوم أن محاولة الإنقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي ، أصدر قراراً يوم الأحد الماضي بإعفاء عددٍ من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها تلك المؤسسة الأمنية.

جنوب السودان تعتزم إغلاق سفارتيها في الإمارات والسعودية

تعتزم حكومة جنوب السودان إغلاق سفاراتها في 6 دول من بينها السعودية والإمارات وإسرائيل، وفقا لما ذكره مصدر دلوماسي في الخارجية الجنوبية.

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وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة "الانتباهة"، إن جوبا ستغلق سفاراتها بشكل رسمي في فرنسا وإسرائيل والسعودية والإمارات والنرويج وغانا، معللا ذلك بالأزمة المالية.

وكانت الخارجية السودانية الجنوبية قد فصلت أمس الأول 40 دبلوماسيا بعد انقضاء فترة عملهم في البعثات الخارجية، ورفضهم العودة إلى البلاد، في وقت فشل ناشطون في جنوب السودان في تنظيم مظاهرات كان يفترض أن تخرج أمس من أمام ضريح مؤسس حزب الحركة الشعبية، الراحل جون قرنق في جوبا، للمطالبة بتنحي الرئيس سلفا كير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكول لـ"الشرق الأوسط"، إن الوزارة قررت إنهاء عمل 40 من الدبلوماسيين وفق قوانينها التي تمنحها حق اتخاذ قرار الفصل بسبب الغياب عن العمل لمدة 45 يوماً دون إذن أو إبداء أسباب واضحة.

وأضاف: "لقد تغيب هؤلاء الدبلوماسيون عن العمل ومعظمهم كانوا يعملون في بعثاتنا في عدد من الدول وبعد انتهاء فترة ابتعاثهم رفضوا العودة إلى البلاد لمواصلة عملهم في الوزارة بجوبا".

وتابع: "طلبت الوزارة منهم تسليم جوازات سفرهم الدبلوماسية والجوازات الخاصة لأطفالهم إلى أقرب سفارة من سفارات جنوب السودان في البلدان التي يقيمون فيها حاليا".

المجلس الانتقالي يعلن استئناف المفاوضات مع قوى التغيير

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير المدنية، حول مراحل تسليم السلطة للمدنيين، عقب توقفها.

وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري اليوم السبت: "يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوي الحرية والتغيير غدا الأحد بالقصر الجمهوري".

وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أعربت يوم الخميس الماضي، عن أسفها لقرار المجلس الانتقالي تعليق التفاوض مع المحتجين لمدة 72 ساعة، وسط استمرار اعتصامات في العاصمة ومدن سوادنية أخرى.

وقبل يوم من ذلك، أعلن المجلس العسكري (الذي يتولى إدارة شؤون الدولة بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير)، أنه توصل إلى اتفاق على 90% من القضايا مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من 3 سنوات، ومجلس تشريعي مكون من 300 عضو.

