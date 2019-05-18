70 مليون يورو تفصل برشلونة عن ضم نجم مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع رودريجو هيرنانديز نجم أتلتيكو مدريد لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع رودريجو نجم أتلتيكو مدريد وأنه مستعد لدفع مبلغ 70 مليون يورو لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو نجم أتلتيكو مدريد يعتبر خليفة سيرجيو بوسكيتس نجم وسط البلوجرانا نظرًا للصفات التي يتمتع بها.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة على استعدادا لدفع مبلغ 70 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد روديجو هرنانديز البالغ من العمر 22 عامًا والذي تم التوقيع معه من قبل الروخيبلانكوس حتى عام 2023.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رودريجو يمكن أن ينضم إلى مجموعة اللاعبين الذين سيرحلون عن الروخيبلانكوس هذا الصيف مثل دييجو جودين وخوانفران وفيليب لويس وأنطوان جريزمان ومن المحتمل أن ينضم دييجو كوستا لهم.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن رحيل رودريجو سيعتبر ضربة قاسية لأتلتيكو مدريد لأنه مستقبل الفريق تحت قيادة دييجو سيميوني حيث أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في ضم رودريجو بالإضافة إلى بايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرغب في تدعيم الوسط حتى بعد ضم الهولندي فرينكي دي يونج، حيث من المحتمل رحيل إيفان راكيتيش على الرغم من أنه أكد على رغبته في مواصلة اللعب لبرشلونة.