عباس يتسلم رسالة من بوتين

وأوضحت الوكالة الفلسطينية الرسمية أن الرسالة نقلها إلى عباس السفير الروسي، حيدر أغانين، الذي استقبله الرئيس الفلسطيني بمقر الرئاسة في رام الله، وجاء مودعا بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى فلسطين.
وأعرب الرئيس الروسي في رسالته، حسب الوكالة، عن "قلق روسيا من أي محاولات لتجاوز المبادئ الأممية والقانون الدولي".
وأوضحت الوكالة أن بوتين أكد في الرسالة "تأييد ودعم روسيا للشرعية الدولية"، مشيرة إلى أنها جاءت ردا على رسالة وجهها عباس للرئيس الروسي سابقا.
وأضافت "وفا" أن عباس أعرب للسفير الروسي عن "شكر وتقدير الشعب الفلسطيني لروسيا رئيسا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل" لشعب فلسطين و"نصرة قضيته، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات التاريخية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".
وأمس الجمعة، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الطرفين الروسي والفلسطيني يدرسان إمكانية إجراء لقاء بين بوتين وعباس في يونيو بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.
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