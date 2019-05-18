سيرين عبد النور: تعرضت لإصابة خطيرة منذ 7 سنوات بسبب مقلب رامز جلال

كشفت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، عن معاناتها حتى الآن من إصابة خطيرة، بعد تعرضها لمقلب في برنامج رامز جلال، قبل 7 سنوات.

وقالت سرين في برنامج "مجموعة إنسان" الذي أذيع على "إم بي سي"، أمس الجمعة، إنها تعرضت لإصابة في أحبالها الصوتية، بسبب صراخها الشديد، في برنامج "رامز ثعلب الصحراء" الذي عرض عام 2012.

ورغم أن سيرين لم تخضع لعملية جراحية من أجل علاجها من الإصابة، إلا أن أحبالها الصوتية أصبحت حساسة للغاية تجاه أي تيار هوائي شديد أو برد، ما يؤدي لتعرض صوتها لبحة، ما دفعها لعمل دوبلاج للعديد من مشاهدها في مسلسل "الهيبة"، أمام الممثل السوري تيم حسن.

ووجهت سيرين عبر البرنامج التحية لرامز جلال، وأكدت أنها تخشى عليه، من وقوعه في قبضة أحد الضيوف العصبيين، والذي قد يعتدي عليه بالضرب، بعدما استطاع أن يفلت من قبضة زوجها، عقب تعرضها للمقلب، والذي اكتفى بتحطيم بعض كاميرات البرنامج.