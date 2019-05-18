وزير الخارجية الألماني: سيكون من الصعب إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

وفي مقابلة مع صحيفة "باساور نويه بريسه" نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، قال ماس: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية".
وأضاف الوزير أن "العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه. وما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين من الصفقة من جانب واحد".
وأكد ماس تمسك بلاده بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي "وهذا ما ننتظره من إيران أيضا". وأشار إلى أن برلين لا تدعم "استراتيجية الضغط الأقصى" على طهران، موضحا أن ألمانيا تراهن "على حوار لا على خطابات حادة".
وفي 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة (وهي الاتفاقية السياسية بين المجتمع الدولي وطهران حول برنامجها النووي). وأعادت واشنطن، في نوفمبر الماضي، العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران سابقا، بما فيها حظر شراء النفط الإيراني.
وجاء إبرام اتفاقية "خطة العمل" في العام 2015 لتقييد النشاط النووي لطهران، مقابل رفع العقوبات الدولية والتقييدات الأحادية الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها سابقا، على خلفية شبهات بشأن تطلع إيران إلى امتلاك قنبلة نووية.
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