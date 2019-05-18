أودبي تكشف عن خاصية جديدة لتعديل الصور بطريقة طبيعية

كشفت شركة "أدوبي"، عن إضافة ميزة جديدة تسمى "texture" في أحدث إصدار لها من lightroom و lightroom classic، حيث تتيح تلك الخاصية التعديل على الصور وتقليل التجاعيد والعيوب دون إزالتها تمامًا، مع الحفاظ على التفاصيل الخاصة بالمسام والشعر.
ووفقا لموقع ديلي ميل البريطاني، تعمل الخاصية من خلال التركيز تمويه بعض الأشياء وتنعيمها دون التأثير على كافة الصورة، كما أشار التقرير إلى أن شركة أدوبى أضافت مميزات أخرى لتطبيق lightroom والتى تتعلق بتعديلات الصور ومشاركتها مع الأخرين.
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