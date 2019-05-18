” سقوط وفجور صحيفة “عكاظ” السعودية في تطاولها على أمير قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استمراراً في سقوطها وفجورها في الخصومة، تطاولت صحيفة “عكاظ” السعودية، على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وادّعت أنّه يمنع القطريين من أداء مناسك العمرة والحج .

ووصفت الصحيفة التي تُدار من الديوان الملكي السعودي، الشيخ تميم بـ”أبرهة الدوحة”، وزعمت أنه “يصد القطريين” عن “الحرمين”.واختلقت الصحيفة السعودية أرقاماً من نسج خيال محرريها، عن معتمرين قطريين وصلوا السعودية للعمرة العام الماضي.

وتزامن نشر هذا التقرير مع تأكيد القطريين على أنهم لن يذهبوا للسعودية، وذلك رداً منهم على “ترحيب” وزارة الحج والعمرة السعودية للمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وأكد القطريون أن تلك الدعوة تعتبر فخّاً للقطريين، وأن السعودية ليست آمنة حالياً بوجود الملك سلمان وولي عهده.

ودشّن ناشطون قطريون على موقع تويتر هاشتاغ #الحج_والعمرة_فخ_للقطريين، حيث رأوا أن السلطات السعودية تحاول استدراج القطريين للسفر الى السعودية بغرض اداء المناسك.

وحذّر مغرّدون من قيام السلطات السعودية باختطاف مواطنين قطريين حال ذهابهم للسعودية لأداء المناسك، ومحاولة ابتزاز دولة قطر ومساومتها من خلال مواطنيها.

وشدد المغردون القطريون على أنهم لا يثقون بالنظام السعودي الحالي، بعد حصار بلدهم في 5 يونيو/ حزيران 2017، ومحاولة فرض الإملاءات عليها.