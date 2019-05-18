احداث مجمع الصائم ديمة …..ما بين الشائعة والحقيقة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت جولة (التيار) داخل مجمع الشيخ الصادق خالد عباس الصائم ديمه بمنطقه أمبدة الجميعاب عقب أحداث الهجوم الذي وقع من قبل مجموعة حسب شهود عيان يفوق عددهم الستمائة شخص عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بعد أن خلد طلاب المسيد للنوم وأسفرعن إصابات متفاوتة ذلك على إثر انطلاق شائعة عبر مواقع التواصل الإسفيرية(السوشيال ميديا) في هجمة مرتبة إعلامياً استخدمت فيها الوسائط المختلفة وتحركت (التيار) داخل المسيد الضخم ووقفت على كل التفاصيل والحقائق وتنقلت في أرجائه ووقفت على بعض المشاهد داخل المسيد الضخم كما كشف المقربون في إفادات عن حياة الشيخ وعلاقاته الخارجية التي اكتسبها وزيارات عدد من الشخصيات الدينية وغيرها من الدول الأوربية والعربية والإفريقية وما هي الأسباب التي جعلت منه سفيراً للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة.. هذا ما سنطلعكم عليه بالصور.:

بدايات المسيد

تحدث لـ(التيار) الشيخ الصادق الصائم ديمه عن البدايات لمجمعه فقال: تم تأسيس المسيد في عام 1994 وبدأ التشييد به في العام1995 بغرفة واحدة من الطين بها 12 طالباً وكانت المساحة آنذاك 3600متر بمسجد صغير والآن المساحة وصلت إلى 17.000 متر وبحمد الله وفضله قمنا ببناء أكبر مسجد بولاية الخرطوم من أربعة طوابق يسع لتسعة آلاف مصلٍ وملحق به مصلى للنساء يسع ألف امرأة، إضافة لقرآنية تحفيظ القرآن، كما أن هناك سكناً للطلاب من أربعة طوابق يسع لـ 1200 طالب مجهزة بأسرتها ومعهد علمي ثانوي يتكون من ثلاثة طوابق يحتوي على قاعة دراسة ومكاتب وقاعة للمذاكرة ومكتبة، مبيناً أن هذا المعهد العلمي يدرس الطلاب ثلاث سنوات ومن ثم يجلس الطالب لامتحان الشهادة السودانية ومنها للجامعة.

سفير النوايا الحسنة

إن الأعمال الخيرية والإنسانية التي صاحبت مسيد خلاوي الشيخ الصادق الصائم ديمه تحمل رسالة تعليمية حية في أمور الدين يتحمل فيها الانفاق على عدد يفوق 1200 طالب من أكل وشرب ونفقات تعليم وعلاج وغيرها إلى أن يصل الطلاب الجامعة.. كما أن الإدارات الأهلية تضع المسيد مركزاً لحل جميع مشاكلها الاجتماعية وفض نزاعاتها كان يتقدمها إلى أن تم اختياره سفيرا للنوايا الحسنه من قبل الأمم المتحدة في العام 2013 قبل ست سنوات، وتم تكريمه داخل المسيد في احتفال ضخم حضره أكثر من 23 سفيراً أوربياً وعربياً وأفريقياً وكرِّم عبر رئيس البعثه دكتوره (باميلا) كما تواصل تكريمه بالسفارة الأمريكية من قبل السفير الأمريكي وقلد عدد من الأوسمة كسفير للنوايا الحسنة وأصبح المسيد مفتوحاً وقبلة لكل الزوار وزاره عدد من ألوان الطيف من الداخل والخارج والرؤساء والشخصيات العامة والدينية بمختلف أديانهم من الدول الأوربية والعربية والافريقية والآسيوية.

سر الاهتمام الخارجي بالمسيد

فكان يدور تساؤل في مخيلتنا دائما ماهو سر اهتمام الدول الخارجية ورجالات الدين بالمسيد؟ فرد على تساؤلنا تلميذه المقرب الشيخ عثمان قائلا ما لفت هؤلاء حقيقة هو العمل الإنساني الذي يقوم به المسيد في كثير من الأمور غير حفظ القرآن والتدريس لأكثر من ألف طالب مع حلحلة مشاكل المجتمع عبر الإدارة الأهلية وفض النزاعات وكلها على نفقة الشيخ، فهذا عمل إنساني كبير إضافة إلى أن الشيخ لديه فكر متطور وحكمة جعلته يتعامل مع الجميع بمختلف أديانهم وألوان طيفهم.

لاينقطع عمل لله

عندما تدخل للمسيد وترى أعداد الطلاب والمريدين الزوار وغيره مؤكد هناك صرف مالي وكل ذلك الانفاق من أكل وشرب ودراسة وعلاج وغيره من الأشياء يقع على عاتق الشيخ فغذا بدأت تحسب فإنك تجد أن الانفاق ضخم جدا على هذا الكم الهائل، كان سؤالنا من أين تأتي الميزانية للإنفاق لكل هذا العدد الضخم والبرامج المختلفة؟ فأجاب عن هذا السؤال تلميذه المقرب الشيخ عثمان الفاتح قال بحمد الله العدد كبير والبرامج والمشاكل الاجتماعية أكثر ولا يوجد استثمارحقيقي ضخم ليتحمل هذه المؤسسة الدينية لكن بفضل الله ربنا سخر لهذا المسيد أهل الخير والخيرين من داخل وخارج السودان مساهمين فيه ( ومن كان عمله لله فهو متصل ومن كان لغير الله فهو منقطع).

سر الاهتمام الحكومي

كشف الشيخ عثمان الفاتح عن الفترة التي جاء فيها اهتمام الحكومة السابقة بالمسيد وما هي الأسباب قال نتج ذلك بعد اهتمام الدول الأجنبية الأوربية والأفريقية والعربية ورجال الدين بعد أن منح شيخ الصادق الصائم ديمه سفيراً للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة بعد أن ساهم في حل العديد من المشاكل في السودان بمناطق مختلفة من ولاياته. وأكد أن الشيخ الصادق يتسم بق واسع وفكر متطور وماعون كبير يسع الجميع وبابه مفتوح لكل الناس والديانات وكل الآراء فهذا أجبر الحكومه بأن تضع له اهتماماً.

المجمع قبلة للكل

بالرغم من الخلاف الأزلي بين أنصار السنة والتصوُّف أوضح تلميذ الصادق الصائم ديمه الشيخ عثمان قائلاً إن الشيخ لديه فهم متطور كمؤسسة دينية تحمل هم الدعوة في الداخل والخارج.. ورسالة لكل الطوائف الدينية واللادينية فالجالية الهندية لديها ارتباط بالمسيد والمسيحية وزارنا من قبل القمص (فليوثاوث فرج) وعدد من القساوسة زاروا المسيد رغم أن ذلك يعدُّ غريباً قساوسه يأتون لخلاوي قرآن فهو تسامح أديان.

علاقة أنصار السنة بالمسيد

وأضاف قائلاً: بالنسبة للجماعات الإسلامية الأخرى زاروا المجمَّع أكثر من مرة منهم شيخ الصادق عبد الله عبد الماجد والحبر يوسف نور الدائم وجماعة أنصار السنة المحمدية منهم شيخ الهدية والمرحوم الشيخ محمد سيد حاج وقام بعدد من المحاضرات في هذا المسيد وزاره أيضا عائض القرني والعريفي والغامدي والشيخ محمد الهنيدي ومنهم من لديه رؤية واضحة في التصوف.. لكن مرة سئل الشيخ الصادق الصائم ديمة في إحدى القنوات عن زيارة أنصار السنة واهتمامهم بالمسيد ودعواتهم له في بعض مناسباتهم مخصصين له مكانة، وكنت شاهدا عليها فكان رده بسيطا جدا يدل على أفق واسع وصاحب اطلاع ورسالة تغيير كبير للمفاهيم وتقريب لوجهات النظر بعيدا عن التيارات قال: نحن ديننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة إذا اختلفنا في بعض المسائل فلا يمنع التواصل والتآخي والهم هو الدعوة وإصلاح الناس وإرشادهم .

شهادة المجتمع

استطلعت (التيار) عدداً من القيادات المجتمعية والإدارات الأهلية الذين تحدثوا عن الدور القوي الذي يلعبه مجمع الصادق الصائم ديمه وأكدوا أنه أساس متين لربط المجتمع ولحلحلة المشاكل الاجتماعية المختلفة التي تحدث، ووصفوه بانه ذراع قوي مساعد للإدارة الأهلية وأصروا أن توصل الصحيفة رسالتهم كشهادة في حق الشيخ وما يقوم به في خدمة المجتمع والإنسانية. وتحدث أمير قبيلة الكواهلة المستشار العام الأمير عبد القادر محمد أحمد قائلاً إن مجمع الشيخ الصادق الصائم ديمه يستقبل طلابه من كل بقاع السودان وخارجه لتحفيظ القرآن وأصبح واجهة ومنارة للسودان وقال إن هذا المسيد احتوى الكثير من المشاكل بين القبائل المختلفة وأي مشكلة وصلت تم حلها بحمد الله وهو قبلة لكل الزوار ورجالات الدين وغيرهم يجدون الحس الإسلامي الحقيقي ووضع ماثل حقيقي طلاب بأعداد كبيرة لحفظ وتدريس القرآن كما خرّج أعداد كبيرة من الحفظة.

مجهودات وتكاليف عند الصلح

وقال عمدة الحسانية الريف الغربي العمدة حبيب الله عبد الوهاب بابكر: نحن كإدارة أهلية كل المشاكل الاجتماعية والنزاعات التي تحدث والتصالحات مقرها المسيد ونحن عندما ندعو لتصالحات اجتماعية فهي مملة ومكلفة وذلك عندما تدعو وتجمع كل الأطراف فهذا متعب ومكلف مادياً لكن الشيخ الصادق الصائم ديمه فتح أبواب ضيافاته وقائم بكل التكاليف ويتقدم الصفوف في حلها ونشهد له بزيارته لقرى الريف الممتدة في كل كبيرة وصغيرة وهو يقدم مجهوداً كبيراً جدا في ولاية الخرطوم والريف الغربي لكل القبائل أهلنا الهواوير والقريات والأحامدة والحسانية وغيرهم، وفي إطار النسيج الاجتماعي كل هذه القبائل تحتكم له ومواصل في فض النزاعات والصلح بين القبائل وإذا رأى نزاعاً كان مبادراً لحله .

حلال المشاكل

أوضح عمدة الكبابيش التجاني محمد أحمد قائلاً: نفخر بهذا المجمع لأن الكثير من دول العالم زاروه وأعجبوا به لأنه مسيد متكامل فيه كل شيء: العلوم الدينية وحفظ القرآن فيه إصلاح ذات البين بحل مشاكل وقضايا قد يعجز عن حلها القضاء، مبيناً أن هذا المسيد يدرس طلاباً من كل ولايات السودان. وقال العمدة التجاني نحن كإدارة أهلية في الماضي لم يكن لدينا احتكاك وقرب من الشيوخ لكن شيخ الصادق الصائم ديمه أجبرنا أن نقدره ونحترمه وكل مشاكل قبائلنا نحلها عبر المسيد.

قبول رباني

كما أضاف عمدة الحسانية المهلاب محمد سليمان أحمد قائلاً:عاصرنا المسيد منذ أن كان غرفة طين وإلى أن صار مجمعاً كبيراً بحمد الله فكل المشاكل نحلها به وأخمد الكثير من نيران الفتن القبلية، والصائم ديمه يجد القبول من الأطراف جميعاً عند الصلح وكل القبائل عند المشاكل تجتمع بمسيده.