نصائح لجميع القوى السياسية.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنها عناية الله ثم إصرار الشعب السوداني الرافض للظلم والتسلُّط والفساد والدور الحاسم للقوات المسلحة الباسلة وقوات الدعم السريع، حسموا أمر الإنقاذ ومنعوا قتل الملايين بأمر ذلك الرئيس المخلوع الذي أصابه مس من الجنون لقتل الناس من أجل أن يبقى هو.

ما يميز ثورة السودان أنها سلمية وما حدث من بعض مظاهر فوضى وقتل وجرح العشرات مؤخراً وتجميد الاتفاق يدعونني لأكتب ناصحاً ما يجب أن تفعله جميع القوى والكيانات السياسية والحركات حتى تحتفظ الثورة بسلميتها وعنفوانها وتؤتي أكلها فيستمر احترام وإعجاب العالم بها.. ذلك أنني أرى لو اتبعنا منهج الإقصاء والمكايدة والصراعات العنيفة التي بدأت تطلُّ برأسها فإن النتيجة لن تكون هناك دولة تضمنا جميعاً.

أولاً: أنصح التيار الإسلامي الذي أطلق على نفسه (نُصرة الشريعة) وقد تجادلت ظهر الخميس مع اثنين من قياداته هاتفياً وقبلهم انتقدت موكب دعم الشريعة الذي دعا له د. عبد الحي وآخرون وقلت لهم جميعاً لا داعي لإثارة قضايا خلافية وفتنة جديدة باسم الشريعة في الوقت الحاضر ففقه الأولويات والضرورات تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والديمقراطية ودولة سيادة القانون وعلاج المشاكل المعيشية واستعادة سيادتنا واقتلاع الدولة العميقة ومحاسبة الذين فسدوا وأجرموا، فكل يوم يمر يمكنهم إعادة تنظيم نفسهم واستغلال الفوضى ليعودوا.

صحيح من حق المعارضين للاتفاق أن يطلبوا العدالة في توزيع مقاعد البرلمان الانتقالي كيلا تسيطر جهة واحدة وتفرض نفسها على الفترة الانتقالية فتثير الفوضى.. الأوفق أن يكون ذلك الطلب بالاقناع سلمياً، فإذا لم يتحقق عليهم القبول بالأمر الواقع فهم قد أضاعوا فرصة قيادة الثورة بترددهم وانحياز بعضهم للنظام القديم والأوفق الآن انخراطهم في البرلمان الانتقالي والتدافع سلمياً وحواراً ويعملوا على إقناع الشعب وبعض قوى الحرية والجيش بوجهة نظرهم وسيجدون من يساندهم، فليست كل قوى الحرية ونداء السودان على قلب رجل واحد.. المهم هو عدم الفوضى في الانتقال والاتفاق مع المجلس العسكري على الانتقال السلمي والسلس.. هذا المجلس ومن خلفه الجيش وقوات الدعم يجب أن نحترم تقديراتهما فهما اللذان أنقذا الثورة من الفشل وموت الملايين.

أما قوى الحرية والتغيير والمهنيون فأدعوهما ألا يقصيا القوى الأخرى ويدفعاها إلى ردود فعل تحدث فوضى وصراعات فهؤلاء لهم شعبيتهم وليعكفوا معهم في حوار شامل وجاد وصادق خاصة حول قضية قوانين الشريعة والتي يمكن التوصل فيها بجهد فكري عميق إلى حلول وسط ذلك أن غالب هذا الشعب مسلم لا يرضى بغير الإسلام موجهاً له ولكن إذا كان الخلاف حول مفهوم الشريعة وتطبيقها فهناك اجتهاد واسع وفقه أولويات وفقه الضرورات يمكن الاتفاق حولها. الشريعة ليست حدوداً فهذه مجرد (فرامل من الفساد) والأصل في الشريعة هي الإيمان بالله والحرية والعدل والشورى والأخلاق الفاضلة والأمانة والمساواة.

ونصيحة لقوى التغيير والمجلس العسكري أن نسبة 67% غير حكيمة وغير واقعية فاجعلوها مناصفة مع الآخرين أو بفارق معقول حتى نكرِّس للحوار والديمقراطية التوافقية وليست المغالبة الضارة.. أكرر: الطمع ودر ما جمع… أواصل