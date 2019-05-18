استئناف التفاوض بين “العسكري” وقوى التغيير بالإثنين

التاريخ: 18-مايو-2019
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كشفت مصادر صحفية عن استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الإثنين المقبل، ورجح ذات المصادر أن يتم إرسال الدعوات إلى الأطراف غداً الأحد بحسب صحيفة التيار.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً بتعليق المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير لمدة (72) ساعة، وعزا ذلك لتمدد نطاق الاعتصام وتعطيل الحركة وحركة القطارات بشكل كلي في قلب العاصمة. وفي خطوة لحسن النوايا أفلح تجمع المهنيين السودانيين في السيطرة على قواعده الميدانية وإزالة التروس من الشوارع والرجوع لحدود (6) أبريل.
وشهد يوم الثلاثاء الماضي اختراقاً في عدد من الملفات المعقدة فيما يتعلق بتشكيل إدارة الحكم بالبلاد في مستويات مجالس”السيادة – الوزراء- والتشريعي” في خطوة وصفت بالمهمة للعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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