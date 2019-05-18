وأهابت الخارجية بمواطنيها عدم السفر إلى كل من إيران والعراق، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار.
كما دعت أيضا كافة المواطنين المتواجدين في إيران، والعراق إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم.
وشددت البحرين على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة إيران والعراق فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.