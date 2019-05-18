تعرف على هاتف "Realme X" المنافس

ويأتي هذا الهاتف بهيكل شبيه بهياكل هواتف "OnePlus 7" الجديدة، مزود بشاشة AMOLED، بمقاس 6.5 بوصة، وأبعاد 19.5:9، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، مدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع.
ويضمن أدائه الممتاز معالج "Snapdragon 710"، وذاكرة وصول عشوائي 4/6/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات "microSD"، وبطارية بسعة 3765 ميلي أمبير، تعمل جميعها مع نظام تشغيل "Android Pie".
كما زود هذا الجهاز بكاميرا أساسية مزدوجة، بدقة (48+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية متحركة، بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بعدسة بفتحة " f/2.0."، مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها.
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