العسكري يعلن استئناف الحوار مع قوى الحراك غدا الأحد

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان استئناف التفاوض مع إعلان قوي الحرية والتغيير غدا الأحد بالقصر الجمهوري الخرطوم. وعلق العسكري المفاوضات الأربعاء الماضي لمدة ٧٢ ساعة في أعقاب مقتل وإصابة العشرات من المعتصمين بالرصاص الحي بساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش.

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