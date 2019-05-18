بعد انتهاء الـ72 ساعة.. هل تعود المياة لمجاريها بالسودان؟ (تقرير)

انتهت فترة تعليق المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان والقوى المدنية، السبت، بينما لم تستأنف بعد الاتصالات بين الطرفين.

وقالت مصادر من داخل تحالف قوى الحرية والتغيير إن أعضاءه لم يتلقوا أي اتصالات بشأن استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، بعد انقضاء مدة الـ72 ساعة التي علق الجيش خلالها المفاوضات بشأن هياكل السلطة الانتقالية، وتضم قوى إعلان الحرية والتغيير، تجمع المهنيين السودانيين وغيره من جماعات المعارضة الرئيسة الأخرى.

والأربعاء الماضي، علق المجلس العسكري المباحثات مع قادة التظاهرات لمدة 72 ساعة، بعدما قال إن الأمن تدهور في العاصمة الخرطوم، حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة.

وجاء قرار المجلس فيما كان من المفترض أن يلتقي قادته مع قادة التظاهرات لوضع التصور النهائي بشأن الفترة الانتقالية، وتشكيل ثلاثة مجالس، سيادي وحكومي وتشريعي، خلال هذه المرحلة التي ستستمر ثلاث سنوات، وبدأ مئات المتظاهرين، الجمعة، بإزالة المتاريس والركام حول مكان اعتصامهم في الخرطوم، بعدما طالب المجلس العسكري الحاكم بإزالة الحواجز التي تعرقل حركة السير في بعض مناطق العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه من المتوقع أن يجتمع المجلس الانتقالي مساء اليوم ليقرر توجيه الدعوة إلى قوى الحرية ‏والتغيير لتحديد موعد جديد للمفاوضات، لا سيما بعد تنفيذ القوى المعارضة لمعظم المطالب، ولعل أهمها إزالة المتاريس ‏في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم‎.‎

ورجحت التقارير استئناف المفاوضات بين الطرفين، في وقت قامت مجموعات من “الحرية والتغيير” مساء الخميس، ‏بعمليات إزالة واسعة للمتاريس في شوارع العاصمة الرئيسة وكذلك تنظيفها‎.‎

و ذكرت صحيفة خليجية، تحت عنوان "السودان..المأزق والحل" إنه منذ اقتلاع نظام عمر حسن البشير، الذي رمى بثقله على الشعب السوداني طيلة ثلاثين عاماً، يوم 11 إبريل الماضي، والحوار بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير»، التي قادت الحراك الشعبي منذ ديسمبر الماضي ضد النظام، يشهد حالة من المد والجزر، وكأن العلاقة بينهما محكومة بالشكوك، وعدم الثقة، ما يوفر للقوى المعادية، وخصوصاً، فلول النظام السابق، المتغلغلة في مختلف أركان الدولة، الفرصة لتخريب المنجز التاريخي، الذي تحقق قبل أكثر من شهر.

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وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "اليمن العربي" أنه إذا كان الجانبان يدركان ذلك، كما يعلنان في مواقفهما من الأحداث الدامية، التي وقعت، مؤخراً، في الخرطوم وغيرها؛ حيث سقط شهداء وجرحى في عمليات إطلاق نار على المتظاهرين السلميين؛ فالأمر يستدعي من جانبهما، أن يكون الحوار جدياً، وينتهي إلى توافق كامل بينهما، حول كل مراحل الفترة الانتقالية، وتشكيل مؤسساتها؛ لقطع الطريق على محاولات جر البلاد إلى فوضى، لن يستفيد منها إلا بقايا النظام السابق، والقوى التي تتربص شراً بالسودان.

ولفتت إلى أن الحوار بين قوى الثورة ليس ترفاً، ولا وسيلة لكسب الوقت، إنما صيرورة يفرضها الواقع؛ لإخراج السودان من عنق الزجاجة، والأخذ به إلى معارج الحرية والديمقراطية، التي تفترض التوافق والانسجام؛ للوصول إلى حل يلبي طموحات الشعب السوداني، وأهداف الثورة التي باتت مهددة جرّاء هذا التلكؤ والمماطلة في التوصل إلى اتفاق حول الانتقال بالسودان إلى الدولة المدنية، التي توفر العدالة والحرية للجميع، وتضع حداً لمظاهر التفلت والتمرد في بعض الولايات، وتطلق مسيرة محاربة الفساد والتنمية، التي ينتظرها الجميع.

وقالت الصحيفة "بتنا نخشى جرّاء انعدام الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير»، وبعد الإصرار على البقاء في الميادين إلى حين تلبية مطالب الحراك الشعبي، وخروج عناصر الفتنة من الدهاليز، وتلوث الشوارع بالدماء، وتأجيل الحوار، أن تتسع الفجوة بين طرفي الثورة، وتنغلق منافذ الحوار؛ جرّاء دخول عوامل خارجية على الخط، ما يخلق صراعات محاور، قد تؤثر في المسيرة، وتعيق الاتفاق، وربما تطيح الثورة وأهلها".

وأكدت أنه لا بد من رسم طريق إلى الديمقراطية، متكامل الأركان في المرحلة الانتقالية، يقوم على تشكيل حكومة مدنية تتولى السلطة لفترة زمنية، يتم الاتفاق عليها إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ويكون شعار هذه المرحلة، تنفيذ شعارات الحراك الشعبي، وتثبيت ركائز الحكم المدني بعد اجتثاث بقايا النظام السابق.

وأشارت إلى أن الدولة المدنية تعني أن تتولى القوى السياسية، أو من تختارها الحكومة المدنية إدارة مؤسسات الدولة؛ شرط أن تكون محل ثقة، وغير ملوثة بالفساد، أو مرتبطة بقوى الإسلام السياسي المشبوهة الولاء، وتخفيف قبضة العسكر عن مفاصل الدولة؛ كي لا تتكرر مرحلة النظام السابق.

واختتمت بالقول إن الفرصة لم تفت بعد، وعلى المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» أن يحسما أمرهما، وأن يقدم كل طرف منهما التنازلات؛ من خلال الحوار الجدي، على قاعدة أن الوطن يتسع للجميع، قبل أن يدخل الوطن في مهب الصراعات

