صندوق النقد يدعو الدول الإفريقية لتطبيق برامج الإصلاحات

وتوقع صندوق النقد الدولي -في تقرير- أن تحقق دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء معدل نمو يصل إلى 3.5 % مقارنة بمعدل 3.8 % العام الماضي.
وقال ابيبيه سيلاسي، مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، "نعتقد أنه على مدار العامين الماضيين، وبالنظر إلى حجم الصدمة الاقتصادية، كان من الأنسب استخدام موازنة الدولة في محاولة تخفيف آثار الضربة الاقتصادية القاسية لتراجع أسعار السلع الأساسية".
وأضاف "لقد واجهت كل من نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا، التي تقود قاطرة النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مشكلات في معدلاتها للنمو".
وأوضح أن نيجيريا، وهي أكبر اقتصاد في إفريقيا، سيتعين عليها زيادة إيرادات الضرائب من أجل خفض ديونها الداخلية والإنفاق على تطوير بنيتها التحتية، كذلك أشار سيلاسي إلى تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية كدولتين تواجهان مشكلات تتعلق بقدرتهما على تحمل الديون.
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