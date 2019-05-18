اختطاف رضيعة سعودية من إحدى مستشفيات جدة

وأكدت "صحة جدة" الواقعة عقب بلاغ من الأب، فيما كشف عم المولودة المختطفة أن كاميرات المراقبة رصدت امرأة دخلت إلى المستشفى بزي نسائي عادي وخرجت من المصعد بزي ممرضة.
وقال إن المشتبه بها دخلت على الأم وأخذت المولودة مدعية أنها ستسلمها إلى الطبيب للفحص، لتهرب بها عبر مصعد العمال الخلفي، ومن ثم سلمتها إلى سيارة كانت تنتظرها عند البوابة الرئيسة للمستشفى.
من جهتها، أفادت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة بأن: "هذه الحادثة من الحوادث الجسيمة وسيتم النظر فيها وتحليلها ودراسة مسبباتهه وجذور المشكلات المؤدية إليها من خلال فريق العمل حاليا، وستتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة".
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