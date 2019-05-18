قائد الحرس الثوري: نعيش حربا استخباراتية مع أمريكا وقادرون على هزيمتها

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن إيران تعيش اليوم "أجواء حرب استخباراتية شاملة مع أمريكا وجبهة مناوئي الثورة والنظام الإسلامي".

وأوضح اللواء سلامي في حديث خلال مراسم تقديم وتوديع مسؤولين في جهاز الاستخبارات، اليوم السبت، أن "هذه الأجواء تمثل تركيبة من العمليات النفسية والعمليات السيبرانية والتحركات العسكرية والدبلوماسية العامة وإثارة الرعب، وعلينا في هذه المعركة أن لا نغفل لحظة واحدة عن التفكير بأمريكا والتركيز على العدو وتشخيص استراتيجياته ونمطه السلوكي".

وأكد سلامي أن "نطاق عمل استخبارات الحرس الثوري يشمل عامة النظام والثورة وجغرافيا التهديدات ضد إيران"، مشددا على أن "إيران قادرة على هزيمة العدو في الحرب الاستخباراتية".

وأوضح أن "الجذور الأساسية لهزائم أمريكا تكمن في الفلسفة السياسية لهذا البلد، والتي من أهم مؤشراتها تقييد الدول والشعوب وأسرها وربطها".

وقال اللواء سلامي إن "أمريكا أشبه ببرجي التجارة العالميين، تنهار بضربة واحدة مفاجئة"، مضيفا أن "الأمريكيين يواجهون نطاقا واسعا من الأخطار التي لا يعرفونها".