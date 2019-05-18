وزير إيراني: ترامب خائف من ظله الخاص

أعرب مسؤول إيراني رفيع المستوى، عن اعتقاده أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خائف من "ظله الخاص" وذلك ردا على تغريدة أكد فيها ترامب أن إيران "لا تعرف ما يجري بالفعل".
وكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، على صحفته في تويتر: "يبدو لي أنه خائف من ظله الخاص! ويجب على Foxandfriends@ (البرنامج الإخباري الصباحي المشهور في الولايات المتحدة) أن يعد برامج تعليمية له حول #المستشارين المجانين (ستيف) بانون، (جون) بولتون، (جاريد) كوشنر، و(ستيفن) ميلر... يعرف كل شخص من أين تأتي الأخبار المزيفة".
وقال الرئيس ترامب في وقت سابق في تغريدة: "مع كل هذه الأخبار الكاذبة والمختلقة، لا تستطيع إيران أن تعرف ما يجري بالفعل".
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