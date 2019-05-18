القبض على وافد أوروبي ابتكر طريقة مجنونة للتسول في دول الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت السلطات القبض على وافد أوروبي ابتكر طريقة جديدة لكسب المال واستثارة شفَقة الناس وعطفهم في معظم الدول الخليجية.

وأحالت القوات الأمنية في الكويت ملف وافدا أوروبيا أمتهن التسول في معظم الدول الخليجية، مرتديا البدلة والكرفتة ويدعي أنه زائر للكويت وليس بحوزته سوى دولارات فقط ولم يسعفه الوقت لتغييرها إلى، وأنه يطلب أي مبلغ مالي حتى يذهب إلى أحد محلات الصرافة لتبديل الدولارات التي بحوزته إلى العملة الوطنية ، وفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وخلال التحقيق أعترف الوافد الأوروبي بأنه أعتاد على امتهان التسول في معظم العواصم الخليجية حيث يذهب لهذا الغرض خصوصا ويخرج بحصيلة وافرة على حسب تأكيده.

وتم ضبط بحوزة المتهم مبلغ مالي على نحو 1200 دينار (3,960 دولارا) حصل عليها خلال أيام أمضاها في الكويت.

وتم إدراج أسم المتهم على لائحة الأشخاص الغير مصرح لهم دخول الكويت، وتم أخذ بصماته من قبل قطاع البحث الجنائي.

وتحركت القوات الأمنية بعد ورود عدة بلاغات تفيد بوجود شخص أنيق يستوقف المارة ويطلب منهم بأدب عملة كويتية متعللا بأن بحوزته دولارات فقط.

وكشف مصدر أمني انه تم نقل البلاغ الى مباحث العاصمة والتي قام رجالها بجمع التحريات وتحديد هوية المتسول والذي تبين انه يقيم في فندق 3 نجوم ووصل إلى الكويت قبل نحو 10 أيام.

وأضاف المصدر بالقول: تم تتبع الوافد الأوروبي وخلال وجوده في منطقة العاصمة وتحديدا في أحد الأسواق الراقية وأثناء توقيفه أحد المتسوقين لممارسة تسوله تم توقيفه والعثور بحوزته على مبلغ مالي وبالانتقال إلى مسكنه عثر على حصيلة التسول.