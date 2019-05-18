جنوب السودان تعتزم إغلاق سفاراتها في الإمارات والسعودية وإسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعتزم حكومة جنوب السودان إغلاق سفاراتها في 6 دول من بينها السعودية والإمارات وإسرائيل، وفقا لما ذكره مصدر دلوماسي في الخارجية الجنوبية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة “الانتباهة”، إن جوبا ستغلق سفاراتها بشكل رسمي في فرنسا وإسرائيل والسعودية والإمارات والنرويج وغانا، معللا ذلك بالأزمة المالية.

وكانت الخارجية السودانية الجنوبية قد فصلت أمس الأول 40 دبلوماسيا بعد انقضاء فترة عملهم في البعثات الخارجية، ورفضهم العودة إلى البلاد، في وقت فشل ناشطون في جنوب السودان في تنظيم مظاهرات كان يفترض أن تخرج أمس من أمام ضريح مؤسس حزب الحركة الشعبية، الراحل جون قرنق في جوبا، للمطالبة بتنحي الرئيس سلفا كير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكول لـ”الشرق الأوسط”، إن الوزارة قررت إنهاء عمل 40 من الدبلوماسيين وفق قوانينها التي تمنحها حق اتخاذ قرار الفصل بسبب الغياب عن العمل لمدة 45 يوماً دون إذن أو إبداء أسباب واضحة.

وأضاف: “لقد تغيب هؤلاء الدبلوماسيون عن العمل ومعظمهم كانوا يعملون في بعثاتنا في عدد من الدول وبعد انتهاء فترة ابتعاثهم رفضوا العودة إلى البلاد لمواصلة عملهم في الوزارة بجوبا”.

وتابع: “طلبت الوزارة منهم تسليم جوازات سفرهم الدبلوماسية والجوازات الخاصة لأطفالهم إلى أقرب سفارة من سفارات جنوب السودان في البلدان التي يقيمون فيها حاليا”.