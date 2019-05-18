حملة توقيعات لإعادة إنتاج الموسم الأخير من “صراع العروش”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في انتظار الحلقة الأخيرة من مسلسل “صراع العروش” (غايم أوف ثرونز)، عبّر الكثير من المعجبين عمّا شاهدوه إلى الآن، وأطلقوا حملة توقيعات تطالب بإعادة كتابة وإنتاج الموسم الأخير من المسلسل الشهير.

وبدأ الحملة الموجهة لشبكة “إتش بي أو” HBO معجبٌ يحمل اسم ديلان دي Dylan D عبر موقع حملات التوقيعات Change.org.

وناهز عدد الموقعين على الحملة 350 ألف موقع إلى الآن، ولا يزال العدد في ارتفاع.

ويطالب جمهور الموقعين بتنحية ديفيد بينيوف و دي.بي. وايس، واستبدالهما بكُتّاب جدد للموسم.

ويقول نص عريضة التوقيعات “ديفيد بينيوف و دي.بي. وتيس ليسا مؤهلين للكتابة في غياب الكتب الأصلية كمصدر. هذا المسلسل يستحق موسماً أخيراً منطقياً. خرّبي توقعاتي وافعليها يا HBO!”.

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ولا تستعرض العريضة ما هي المشاكل التي تزعج الموقعين، إلا أن المعجبين شعروا بالضيق بعدما تحوّلت “دينيريس ترغاريان”، أم التنانين المحبوبة ومحررة العبيد، إلى شخصية شريرة وأحرقت النساء والأطفال والضعفاء في عاصمة الممالك بالرغم من إعلان المدينة استسلامها.

وفي العالم العربي اشتكى الكثير من المعجبين مما اعتبروه تراجعاً في الحبكة الدرامية التي ميزت المواسم الأولى، وبدورهم اعتبروا أن هذا “أسوأ موسم في تاريخ المسلسل”، بحسب الكثير من المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن في المقابل، أطلق معجب آخر يحمل اسم وولفمان مونسترمان Wolfman Monsterman عريضة مختلفة في Change.org نفسه تحث المشجعين على التوقف عن توقيع عرائض تجبر المسلسلات والأفلام على تلبية طلباتهم.

وقالت العريضة “حان الوقت لاتخاذ موقف ضد أولئك الذين يتخذون موقفاً ضد مشاهدة قصص تتكشف بطرق لم نكن نتوقعها، ونتعهد بعدم التوقيع على عريضة تطالب تلك القطط السمينة في هوليوود بالتمسك بأفكارنا الغبية جداً”.

وبالرغم من كل الانتقادات لا يزال المسلسل هو الأشهر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال يحطم الأرقام القياسية في المشاهدة أسبوعاً تلو الآخر.

وجذبت الحلقة الخامسة من الموسم الأخير 18.4 مليون مشاهد عبر شبكة HBO وHBO Go وHBO Now وفق ما أعلنته الشبكة الثلاثاء، وهو رقم قياسي جديد للقناة. وهذا من دون احتساب كل تلك المشاهدات حول العالم بطرق قانونية ومقرصنة.