بالصورة.. رفيدة تدفع (26) مليون مقابل لوحة لطفل من الثوار..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دفعت الإعلامية رفيدة يس مبلغ (26) مليون جنيه ثمناً للوحة رسمها طفل من أبطال الشوارع التابعين لمنظمة مجددون بساحة الإعتصام .

وذلك بعد أن قام مدير المنظمة وأحد أبرز الناشطين في الثورة فارس النور بعرض اللوحة عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مع منشور قال فيه: (هذه اللوحة رسمها واحد من أبطال الشوارع في مدرسة منظمة مجددون في ساحة الإعتصام، نعرضها للبيع لمن يدفع أكثر، والقروش ح تمشي لصالح البطل عامر فضل) .

فارس قال وبحسب صحيفة آخر لحظة، إن المزاد بلغ (180) مليون جنيه وأن أعلى مبلغ تقدمت به الإعلامية رفيدة يس .