أعرب الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا، فلاديمير زيلينسكي، عن ثقته في أن أوكرانيا ستعيد شبه جزيرة القرم.
وصرح زيلينسكي بذلك في رسالة نشرها عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" تكريما ليوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبت في القرم، والتي يتم إحياء ذكراها اليوم في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي "أنا أؤمن بأننا سنحرر وطن التتار من الاحتلال. وبغض النظر عن طول الطريق إلى عودة القرم، سنجتازه معا (مع تتار القرم). سنفعل ذلك معًا. ولا ننسى أن أحلك الليالي تنتهي بالفجر".
يُشار إلى أن شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، انضمتا إلى روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيهما في 16 مارس من عام 2014، بعد أن أيد خلاله معظم السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.
وأعلنت موسكو في أكثر من مناسبة، أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني الجديد: سنستعيد القرم بغض النظر عن طول الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.