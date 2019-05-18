تعرف على تفاصيل الإصدار الجديد من سوبر ماريو

كشفت لعبة سوبر ماريو على إصدار جديدة من Super Mario Maker 2، نسخة محدثة من إصدار 2015.

وتدور القصة حول مساعدة سوبر ماريو في إعادة بناء قلعة Princess Peach كالعادة من خلال الركض وجمع العملات المعدنية وتعلم حيل جديدة في نهاية كل مستوى، كما أنه تم إضافة مؤثرات صوتية جديدة بالكامل لهذا الإصدار وموسيقى جديدة للعبة نفسها من لحن "كوجي كوندو".

وبالنسبة لإنشاء المستوى في هذا الإصدار فيتبع نظام super mario 3D world، مما يتيح وضوح أكثر لأجزاء اللعبة من لأنابيب وصناديق، وسيتيح أيضًا للاعبين تحديد مسار الأشياء، وكذلك مستويات التمرير التلقائي.

وننتقل للجزء الأهم من الإصدار ، وهو الذى يسمح للاعبين بمشاركة مستواياتهم ويمكن تنزيل اللعبة ثم اللعب دون الإتصال بالانترنت، ويوجد لكل ملف تعريفي خاص به صورة رمزية يختارها مع إضافات يمكن إزالتها أو تركها.

ويتيح للاعبين خيارات تنافسية وتعاونية عديدة, يختارونها ويحاول اللاعبون استكمال المستويات مهما كانت درجة صعوبتها، وهناك خاصية أن يلعب أربعة لاعبون عن بعد مع بعضهم في دورة عشوائية من أجل الفوز وإنجاز المستوى، فإذا نجح أعد اللاعبين في ذلك، يعتبر الفريق كله فائز.