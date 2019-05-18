مورينيو يتواصل مع نجم برشلونة سرا

ارتبط اسم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، بتدريب عدد من الأندية الكبيرة مثل موناكو وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وتشير التقارير إلى إمكانية عودة مورينيو إلى ناديه السابق إنتر ميلان الذي يحلم بتكرار إنجازه والتتويج بالثلاثية التاريخية عام 2010.

وأكد موقع "دون بالون" الإسباني أن جوزيه مورينيو وافق على تدريب إنتر ميلان في يوليو المقبل، وذلك لإعادة النادي لمكانته المحلية والأوروبية المعتادة.

وأوضح الموقع الاسباني أن مورينيو بالفعل قد تواصل مع نجم نادي برشلونة فيليب كوتينيو الذي يعرف الإنتر جيداً قبل قدومه إلى ليفربول في مسيرة ناجحة مع الريدز.