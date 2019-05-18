"فوربس": بنك أبوظبي الأول أكبر شركة عامة على مستوى الإمارات

تصدر بنك أبوظبي الأول القائمة السنوية «Global 2000» كأكبر شركة عامة على مستوى الإمارات، وقد تضمنت القائمة السنوية «Global 2000» لأكبر الشركات العامة في العالم للعام 2019، 9 شركات عامة من الإمارات، بلغ إجمالي قيمة أصولها 2.33 تريليون درهم ما يعادل 639.2 مليار دولار، والـ333 على مستوى العالم، بإجمالي أصول بلغت قيمتها نحو 740 مليار درهم أى 202.6 مليار دولار، وبقيمة سوقية بلغت 174 مليار درهم- بحسب بيان لفوربس.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز 784 عالميًا بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 278.1 مليار درهم (76.2 مليار دولار)، متبوعًا بشركة «إعمار العقارية» في المرتبة 827 عالميًا بأصول تبلغ 111.3 مليار درهم (30.5 مليار دولار)، تلتها موانئ دبي العالمية التي جاءت في المركز 851، بإجمالي أصول تبلغ 96.7 مليار درهم (26.5 مليار دولار)، وبنك دبي الإسلامي في المركز 926 بأصول تبلغ 222.2 مليار درهم (60.9 مليار دولار)، وبنك المشرق في المركز 1468 بأصول 139 مليار درهم (38.1 مليار دولار)، نهاية بمصرف أبوظبي الإسلامي الذي جاء في المركز 1473 عالميًا بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 124.4 مليار درهم ما يعادل 43.1 مليار دولار.

يذكر أن "اتصالات" احتلت المرتبة 384 على مستوى العالم بإجمالي أصول تبلغ نحو 125 مليار درهم (34.1 مليار دولار)، وقيمة سوقية تبلغ نحو 144 مليار درهم (39.4 مليار دولار)، متبوعة ببنك الإمارات دبي الوطني الذي احتل المركز 510 عالميًا، بأصول تبلغ 497.1 مليار درهم أى 136.2 مليار دولار، بحسب البيان.