الجنرال المتقاعد مير رحمن رحماني يفوز برئاسة مجلس النواب الأفغاني

فاز الجنرال المتقاعد بالقوات الأفغانية، مير رحمن رحماني برئاسة مجلس النواب الأفغاني في دورته الجديدة، بعد أن حاز غالبية أصوات الأعضاء في الاقتراع الذي جرى اليوم، السبت، بمقر البرلمان بالعاصمة كابول.

وقال الرئيس المؤقت للمجلس، عطاء محمد دهقانبور، في تصريح بحسب وسائل إعلام، إن "السيد رحمن رحماني النائب عن ولاية بروان فاز بـ 123 صوتا، مقابل معارضة 53 نائبا، وانتخب رئيسا لمجلس النواب في دورته السابعة عشرة".

وحصل منافسه، النائب كمال ناصر أصولي على 55 صوتا في الجولة الثانية من الاقتراع خلال الجلسة التي حضرها 244 نائبا.

ورحماني، المولود عام 1962، تعود جذوره إلى مديرية باغرام في ولاية بروان، وهو حاصل على شهادة جامعية في العلوم العسكرية من إحدى الجامعات الروسية، وتقلد عدة مناصب ووصل إلى رتبة جنرال بالجيش الأفغاني قبل أن يتقاعد.

وتولى خلال الدورة السابقة للبرلمان رئاسة لجنة الاقتصاد، وبالإضافة إلى رحماني الأب، فاز نجله أجمل رحماني بعضوية مجلس النواب عن ولاية كابول.

كان الرئيس الأفغاني أشرف غني افتتح الدورة التشريعية 17 للبرلمان في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بعد مضي 6 أشهر من الانتخابات التي شهدت فوضى تنظيمية عارمة وعمليات تزوير واسعة النطاق.