دوق كامبريدج: شعرت بـ"ألم لا مثيل له" بعد وفاة والدتى الأميرة ديانا

وقال الأمير وليام إنه شعر "بألم لا مثيل له" بعد وفاة الأميرة ديانا عام 1997 ، موضحًا أن التجربة سمحت له بالتعاطف مع الآخرين الذين عانوا من فاجعة فقدان أحد أفراد الأسرة.
وقال وليام "لقد فكرت في هذا كثيرًا ، وأحاول أن أفهم السبب الذي يجعلني أشعر أنني أفعل ذلك ، لكنني اعتقد أنه عندما تحدث فاجعة كبيرة مثل فقدان عزيز في سن مبكرة جدًا ، - أو في أي وقت حقًا- ، ولكن بالأخص في سن مبكرة، تشعر بألم لا مثيل له، ، ويمكنني أن أفهم ذلك".
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