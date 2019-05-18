استقالة نائب المستشار النمساوي وتعيين وزير النقل في منصبه

وتأتي الاستقالة بعد نشر تسجيل فيديو لشتراخه بدا فيه وكأنه يناقش عقودا حكومية مع داعم روسي محتمل مقابل مساندته السياسية.
ويظهر شتراخه في الفيديو الذي نشر أمس الجمعة وهو في اجتماع في 2017 ضم امرأة تقول إنها قريبة لرجل أعمال روسي نافذ ويبدو أنه يعرض تحويل عقود حكومية إلى شركة مقابل دعم مالي وسياسي.
وأعلن شتراخه استقالته في مؤتمر صحفي.
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