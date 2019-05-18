وجمعت المباراة الاستعراضية بين فريق توتي، الذي ضم في صفوفه مجموعة من النجوم، مثل الفرنسي فينسان كانديلا، لاعب روما السابق، وفرج لهيب، نجم الكرة الكويتية سابقا، وفريق أسطورة كرة القدم النيجيرية، جاي جاي أوكوتشا، الذي ضم نجم فريق الاتحاد الليبي للـ"فوتسال"، رياض عثمان، ومجموعة من اللاعبين الآخرين.
اللقطة المثيرة في المباراة، التي نالت إعجاب الحاضرين، كان بطلها رياض عثمان، الذي راوغ توتي، بتمرير الكرة بين قدميه "كوبري"، في مشهد لم يعتده عشاق "الملك توتي"، عندما كان هذا الأخير لاعبا محترفا وفي قمة مستواه.
وظهر توتي في موقف محرج آخر، عندما راوغه أحد اللاعبين، برفع الكرة من فوق رأسه بطريقة مذهلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب عربي يحرج "الملك" توتي في دورة رمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.