لاعب عربي يحرج "الملك" توتي في دورة رمضانية

تعرض أسطورة روما ومنتخب إيطاليا السابق، فرانشيسكو توتي، لموقف محرج خلال مشاركته في مباراة تحدي النجوم الاستعراضية، على هامش دورة رمضانية لكرة القدم داخل الصالات في الكويت.

وجمعت المباراة الاستعراضية بين فريق توتي، الذي ضم في صفوفه مجموعة من النجوم، مثل الفرنسي فينسان كانديلا، لاعب روما السابق، وفرج لهيب، نجم الكرة الكويتية سابقا، وفريق أسطورة كرة القدم النيجيرية، جاي جاي أوكوتشا، الذي ضم نجم فريق الاتحاد الليبي للـ"فوتسال"، رياض عثمان، ومجموعة من اللاعبين الآخرين.

اللقطة المثيرة في المباراة، التي نالت إعجاب الحاضرين، كان بطلها رياض عثمان، الذي راوغ توتي، بتمرير الكرة بين قدميه "كوبري"، في مشهد لم يعتده عشاق "الملك توتي"، عندما كان هذا الأخير لاعبا محترفا وفي قمة مستواه.

وظهر توتي في موقف محرج آخر، عندما راوغه أحد اللاعبين، برفع الكرة من فوق رأسه بطريقة مذهلة.