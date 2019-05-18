إنخفاض في أسعار الذهب..تعرف على سعر الجرام بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية مساء أمس الجمعة 1277.21 دولاراً، بإنخفاض بلغ 8 دولارات و70 سنتاً عن تداول الخميس والذي كان قد سجل 1285.91 دولاراً .

وبلغ سعر الجرام عالمياً 41.20 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45.0000 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1854 جنيها.