إنخفاض في أسعار الذهب..تعرف على سعر الجرام بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية مساء أمس الجمعة 1277.21 دولاراً، بإنخفاض بلغ 8 دولارات و70 سنتاً عن تداول الخميس والذي كان قد سجل 1285.91 دولاراً .
وبلغ سعر الجرام عالمياً 41.20 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45.0000 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1854 جنيها.
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