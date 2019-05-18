نواب مستقلون سابقون يكشفون عن مرشحيهم للفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طرح النواب المستقلون في البرلمان المحلول أسماء مرشحيهم للمشاركة في السلطة الانتقالية بمستوياتها الثلاث “سيادي، تنفيذي، تشريعي”.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المستقلين دفعوا بالسياسي والبرلماني السابق، أبو القاسم برطم لمجلس السيادة ود.أحمد صباح الخير “يحمل 3 دكتوراه وخبير في التخطيط الاستراتيجي والعمل الطوعي وأستاذ مشارك في العديد من الجامعات” لمجلس الوزراء، بجانب الدفع بعدد من النواب للمجلس التشريعي الانتقالي منهم بكري سلمه، والفريق خليل محمد الصادق، بروفيسور عبد الجليل عجبين ومحمد طاهر عسيل”، والبقية لمجموعة مستقلين شباب.

وذكرت المصادر أن مجموعة المستقلين ترتب حاليا لتسليم قائمة مرشحيها للمجلس العسكري الانتقالي خلال الساعات القادمة. السوداني المادة السابقة فتح مسار القطار ابتداءً من اليوم السبت المقالة القادمة إنخفاض في أسعار الذهب..تعرف على سعر الجرام بالخرطوم

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