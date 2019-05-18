فتح مسار القطار ابتداءً من اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن قادة الاحتجاجات بالسودان عن فتح مسار القطار المار بساحة الاعتصام لمدة ثلاثة أيام ابتداءاً من اليوم السبت، قائلين إن افتتاح المسار سيستمر بالتشاور مع هيئة سكك حديد السودان.

وكان المجلس العسكري قد اتهم في وقت سابق المحتجين بإغلاق خط سكة حديد في وجه القطارات ناقلة السلع إلى ولايات السودان الغربية والجنوبية، مما خلق أزمة وقود وسلع أخرى في تلك الولايات.

لكن بدورها أعلنت قوى الحرية والتغيير في اعقاب اتهام المجلس بفتح مسار القطار وفق جدولة زمنية محددة بالتنسيق مع هيئة سكك حديد السودان.

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وقال بيان عن لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير اليوم السبت إن افتتاح المسار اليوم يأتي إلحاقاً لقرار فتح المسار الصادر بتاريخ 26 أبريل 2019.

وأضاف “دفعاً بالملف السياسي إلى الأمام، نؤكد بأننا وبعد التشاور مع هيئة سكك حديد السودان سنستمر في فتح خط السكة حديد لنقل الوقود والبضائع والسلع الضرورية لأقاليم السودانية المختلفة وبالأخص الغربية منها، وذلك من يوم السبت 18 مايو إلى يوم الاثنين 20 مايو 2019 من الساعة 11 صباحاً وحتى 3 ظهراً”.

ودعا البيان جميع المحتجين للابتعاد عن قضيب السكة حديد أثناء ساعات مرور القطار. باج نيوز