بروف شداد يلغي مباراة المنتخب وفريق الخرطوم الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أدى المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم تحت 23 سنة حصة تدريبية قوية على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، مساء الجمعة 17 مايو 2019م ، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتصم خالد المدرب العام، وطاقمه المعاون الذي تقدمه الكابتن محمد موسى المدرب المساعد، والجهاز الاداري بوجود الكابتن حمد كمال.. هذا وقد نفذ الجهاز الفني عدد من التدريبات البدنية تحت اشراف الدكتور عبدالعظيم جابر، والتمارين التكتيكية با ستخدام العلامات في تقسيمة على امتداد الملعب.. يشار الى ان البروفسير كمال شداد رئيس مجلس ادارة الاتحاد وجه بإلغاء المباراة الودية التي تم التنسيق لها مع الخرطوم الوطني مساء الاحد 19 مايو 2019م في اولى المباريات التحضيرية بالمرحلة الثالثة في الاعداد لمواجهة المنتخب النيجيري التي تأجلت الى سبتمبر المقبل، واوضح البروف شداد ان الخرطوم الوطني خاطبهم رسميا بتجميد نشاطه وعدم المشاركة في منافسات الاتحاد السوداني لكرة القدم ، لذا يجب عدم خوض التجربة المتفق عليها والاستعاضة عنه بفريق آخر.. وبالفعل تم التأكيد على مواجهة النيل الخرطوم عند الساعة الثامنة من مساء الاحد باولى مباريات الاعداد المحلي في تصفيات امم افريقيا 2019م بمصر واولمبياد طوكيو 2020م ..