المشاكل تحاصر الهلال بسبب إستقالة رئيس النادي الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكل غياب الكاردينال رئيس نادي الهلال المستقيل فراغاً في فريق الكرة رغم تعليق نشاط الدوري الممتاز وخاصة على مستوى اللاعبين الاجانب بعد أن بدأ التزمر على نصفهم وكانت البداية من النيجيري امانويل الذي هددوكيله باللجوء للفيفا حال مواصلة مجلس الهلال في اقصاءه من التدريبات.. فيما اعلن اليوغندي رسمياً انه يفكر في فسخ تعاقده مع النادي بسبب المال وغياب الكاردينال .. اما المهاجم الكنغولي والذي اكد وكيله انه بصدد انهاء التعاقد مع الهلال الا ان مجلس ادارة نادي الهلال بدا متمسكاُ وحاول اقناعه بان يواصل في الكشف الا ان اللاعب نفسه نفسيه نفى ان يكون توصل لاتفاق جديد مع النادي …