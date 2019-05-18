عرض الهلال يتسبب في انتهاء علاقة لومير بالنجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ينوي الفرنسي روجيه لومير، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، الرحيل عن تدريب الفريق، مع نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع كوورة أنه رغم محاولات رئيس جوهرة الساحل رضا شرف الدين، لإقناع لومير، بمواصلة تجربته مع الفريق، إلا أن الفرنسي أصر على الرحيل لأسباب عائلية.وبدأت إدارة النجم الساحلي عملية بحث واتصالات مكثفة، من أجل البحث عن البديل، والذي سيكون على الأرجح مدربًا هولنديا.

وشهد النجم الساحلي نقلة نوعية، منذ قدوم المدرب روجيه لومير، في ديسمبر الماضي، وقاده الفرنسي إلى تتويج تاريخي بالحصول على كأس زايد للأندية أبطال العربي.

وكانت صحيفة المغرب التونسية كشفت وقتٍ سابق أن المدرب الفرنسي المخضرم تلقى عرضان من ناديي الأهلي المصري والهلال السوداني لاختيار أحدهما وخوض تجربة تدريبية جديدة في أفريقيا.