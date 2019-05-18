العاملون بوزارة المعادن ينظمون وقفة احتجاجية منددة بقتل المتظاهرين العزل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نظم العاملون بوزارة المعادن وقفة احتجاجية نددت بقتل المتظاهرين العزل.

وطالبوا بضرورة القضاء على الفساد في قطاع التعدين، وإلغاء كل الأجسام الهلامية التي تم تكوينها خلال الفترة الماضية كالشركة السودانية للموارد المعدنية إلى جانب إرجاع كل تلك الأجسام إلى حظيرة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، كما طالب المحتجون بإقالة وكيل الوزارة ومدير الشؤون المالية والبشرية بالوزارة، وقالوا إنه لا يمثلهم ، وطالبوا بطرد كل كوادر الأمن الشعبي من الوزارة وتقديم الفاسدين إلى محاكمات. السوداني المادة السابقة شركة إنتاج تشكو الفنان المصري محمد رمضان لدى نقابتي ”الموسيقيين“ و“المهن التمثيلية“ المقالة القادمة عرض الهلال يتسبب في انتهاء علاقة لومير بالنجم الساحلي

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